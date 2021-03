Neue Spitze von Covid-Patienten in Kliniken erwartet

Mainz Die Zahl der Covid-19-Patienten in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern wird nach Einschätzung von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bis Ende April wieder den Spitzenwert der zweiten Pandemie-Welle erreichen.

Mit fast 1200 Menschen sei der bisherige Höhepunkt am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 erreicht worden und jetzt in der dritten Welle erneut damit zu rechnen, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz.