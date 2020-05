„Neue Situation“: Friseure vor Wiedereröffnung

Eine Friseurin zieht Schutzhandschuhe an. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz So manche Haarpracht verrät, dass die Friseure schon länger dicht haben. Ab Montag dürfen Salons unter Auflagen wieder öffnen. Die Inhaber stecken in den Vorbereitungen, vieles ist zu beachten.

Nach Wochen dürfen von Montag an Friseurläden in Rheinland-Pfalz wieder öffnen - allerdings unter strengen Hygieneauflagen. Insofern dürfte sich das Haareschneiden zwischen Pfalz und Westerwald zunächst deutlich von dem vor der Corona-Krise unterscheiden. Salonbesitzer müssen ihre Läden gezielt präparieren, Mitarbeiter schulen und können vorerst nur einen Bruchteil der sonst üblichen Kundenmenge bedienen. Vieles werde sich erst einspielen müssen, gegebenenfalls müsse nachjustiert werden, sagte Guido Wirtz, Vorsitzender Landesinnungsmeister beim Landesverband Friseure und Kosmetik Rheinland der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es ist eine neue Situation, eine neue Herausforderung.“