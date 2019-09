Neue Schutzausrüstung für Bedienstete in den Gefängnissen

Mainz Ein Häftling unter Drogeneinfluss rastet völlig aus und zerlegt seine Zelle - dieser Vorfall Ende 2018 in der größten rheinland-pfälzischen Haftanstalt in Wittlich war einer der Anlässe für die Anschaffung einer neuen Schutzausrüstung für die rund 2200 Bediensteten im Justizvollzug.

Handfesseln und Reizgas gehören nach wie vor zur Ausstattung der Vollzugsbediensteten. Der Einsatz von Tasern wäre nach Ansicht von Klein, Bronder und Mertin zu gefährlich, weil die Häftlinge in ihren kleinen Zellen sich dann beim Sturz auf Tisch oder Bett leicht verletzten könnten. Elektrorasierer, mit denen Angriffe oder Selbstverletzungen mit Einmalrasieren verhindert werden könnten, sind in den Gefängnissen verboten. Ein Häftling hatte im Juli in der JVA Wittlich einen Aufseher mit der Klinge eines Einmalrasierers attackiert und am Hals verletzt. „Alles was Elektro ist, birgt für den Strafvollzug Gefahren“, sagte Mertin. Selbst die Fernsehgeräte seien in besonderen Behältern verpackt, „damit die Häftlinge nicht an die Technik kommen“.