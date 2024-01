Bildung Neue Schulbaurichtlinie Mehr Platz für offene Lernformen

In den rheinland-pfälzischen Schulen soll künftig mehr Platz für offene Lernformen und Projektarbeit sein. „Das Lernen von morgen soll nicht in Räumen von gestern stattfinden“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Worms zum Start der neuen Schulbaurichtlinie. „Wir fördern Flächen statt fester Räume und schaffen so mehr Flexibilität.“