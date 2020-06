Neue Schadsoftware führt zu Datenpannen in Rheinland-Pfalz

Mainz Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) in Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen Wochen einen Anstieg von Datenpannen aufgrund einer neuartigen Schadsoftware registriert.

Dabei seien zahlreiche Organisationen und Betriebe durch sogenannte Phishing-Mails mit der Schadsoftware infiziert worden, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Seit dem 20. Mai habe man acht solcher Vorfälle registriert.

Betroffene hätten E-Mails von ihnen bekannten Absendern erhalten, die einen Link mit Schadsoftware enthielten. Die Software lese auf betroffenen Geräten die E-Mail-Kontakte und -Inhalte aus und sende dann weitere E-Mails an Empfänger aus der Kontaktliste. „Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang bei den jüngsten Angriffen in Rheinland-Pfalz über die Daten aus der E-Mail-Kommunikation hinaus weitere Daten abgeflossen sind, ist derzeit noch offen“, hieß es weiter. Dies werde zurzeit ermittelt.