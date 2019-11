Neue S-Bahn-Station Gateway Gardens geht ans Netz

Ein Fahrkarten-Automat steht in Friedrichsdorf auf dem Bahnsteig. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember bekommt Frankfurt eine neue S-Bahn-Station. Die Haltestelle Gateway Gardens zwischen dem Frankfurter Stadion und dem Regionalbahnhof des Flughafens wird in den Regelbetrieb übernommen.

„Durch die neue Station kommen Fahrgäste im 15-Minuten-Takt und ohne Umstieg in die Metropolen Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden“, sagte der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Knut Ringat, am Donnerstag in Frankfurt.