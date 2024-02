Landesarchiv Neue Liste saarländischer „Euthanasie“-Opfer veröffentlicht

Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus hat das Landesarchiv eine aktualisierte Liste saarländischer „Euthanasie“-Opfer veröffentlicht. Die Liste im Internet umfasse nun insgesamt 1336 Menschen, teilte die Staatskanzlei des Saarlandes am Freitag mit. Die Liste ermögliche „ein würdiges Gedenken an die Opfer des NS-Regimes und bewahrt ihr Leid vor dem Vergessen“. Sie erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit.