Hochwasser Neue Karten zeigen Gefahren bei Sturzfluten

Mainz · Neue online einsehbare Karten sollen besser über die Gefahren möglicher Sturzfluten in Rheinland-Pfalz informieren. Sie sind seit diesem Freitag für alle auf dem Wasserportal des Landes im Internet sichtbar, wie Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Freitag in Mainz sagte.

17.11.2023 , 12:34 Uhr

Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder spricht in Mainz. Foto: Helmut Fricke/dpa

Diese Sturzflutgefahrenkarten bieten deutlich mehr Informationen als die bisherigen Hinweiskarten. Nutzer können sich bis in einzelne Orte hineinzoomen und dort die Folgen verschieden starker Starkregen einsehen. Für ein gewisses Einzugsgebiet werden etwa Wasserstände, die Fließgeschwindigkeit und -richtung des Wassers gezeigt. Damit können etwa Kommunen sehen, ob ein Feuerwehrhaus oder Pumpwerk bei gewissen Starkregen unter Wasser steht oder ob es erreichbar bleibt. Der Klimawandel sei keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern sei für alle spürbar, sagte Eder. Die neuen Karten gäben Kommunen zusätzliches Datenmaterial an die Hand, um Vorsorge zu betreiben. Hinter diesen Daten steckt ein komplexes System namens Visdom. Dessen Nutzung wird das Land Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren nach und nach ausbauen. Von 2025 an sollen dann für Kommunen, aber auch für Bürger dreidimensionale Simulationen für Starkregen oder Hochwasser möglich sein. Dann soll online beispielsweise sichtbar sein, ob das eigene Haus bei bestimmten Regenmengen unter Wasser steht und wenn ja wie hoch. © dpa-infocom, dpa:231117-99-983130/2

(dpa)