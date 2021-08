Neue „Info-Points“ helfen flutgeschädigten Bürgern im Ahrtal

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die neuen Info-Anlaufstellen für die Bürger im flutgeschädigten Ahrtal werden nach Behördenangaben sehr gut angenommen. Es sei offensichtlich, dass die Anwohner die in den vergangenen Tagen aufgebauten zehn „Info-Points“ brauchten, sagte die Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, Begoña Hermann, am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Die täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr besetzten Infostellen könnten etwa bei Problemen in hochwassergeschädigten Häusern, der Vermittlung von Helfern oder mit Ansprechpartnern für psychische Probleme helfen. Die „Info-Points“ bleiben laut Hermann mindestens zwei Monate besetzt, bei Bedarf auch länger. Weitere kämen hinzu. Bei der Sturzflut am 14. und 15. Juli kamen im Ahrtal 133 Menschen ums Leben.