Kirche „Neue Impulse geben“: Prominente Gäste beim Fastenpredigen

Der frühere Bundespräsident Horst Köhler sowie der ehemalige saarländische Ministerpräsident Peter Müller und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten kommen zu Fastenpredigten in den Dom in Speyer. Müller sei am 29. Februar der erste Sprecher der dreiteiligen Reihe „Im Puls“ in der fast 1000-jährigen romanischen Kathedrale, teilte das Bistum Speyer mit. Schausten predige dann am 7. März. Als Abschluss werde Köhler am 14. März die dritte Predigt halten. Die Vorträge (alle 19.30 Uhr) sollen neue Impulse geben und einladen, „in besonderer Weise ins Nachdenken zu kommen“.