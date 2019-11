Neue Glühweinkönigin mag am liebsten Dornfelder

Trier Für die neue deutsche Glühweinkönigin Verena Müller (32) sind die Wochen vor Weihnachten die schönste Zeit im Jahr. „Man ist da ganz viel gemütlich zusammen mit Freunden und der Familie. Das genieße ich so.“ Und zum schönen Zusammensein gehöre für sie auch guter Glühwein.

An diesem Dienstag (17.00 Uhr) wird sie auf dem Trierer Weihnachtsmarkt als siebte deutsche Glühweinkönigin „gekrönt“. In ihrem rot-schwarz-silbernen Kleid und mit Diadem will sie vor allem für Winzerglühwein die Tasse heben. Persönlich stehe sie auf den Roten der Rebsorte Dornfelder. Nach ein bis zwei Tassen sei aber Schluss. „Dann steige ich auf Kinderpunsch um.“