Wettervorhersage Neue Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet

Wolken, Gewitter aber auch Sonne: In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen eher wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet zudem neue Gewitter mit Starkregen. Die ersten drohen demnach am Donnerstagabend in der Pfalz und im Saarland. Ansonsten wird es nach einem neblig-trüben Start in den Tag warm bei 27 bis 30 Grad.