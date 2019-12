Neue Generation von Schutzwesten für Polizisten

Mainz Sie sollen leichter, moderner, robuster und individuell einstellbar sein: Die rheinland-pfälzische Polizei bekommt neue Schutzwesten. Insgesamt würden rund 7000 der je 490 Euro teuren Westen ausgeliefert, berichteten Vertreter von Innenministerium und Polizei am Dienstag in Mainz.

Der Gürtel, der mit den sogenannten Einsatzmitteln bis zu vier Kilogramm schwer sein kann, wird so ebenfalls leichter und die Hüften der Beamten entlastet. Die Waffe können sie wie bislang in drei Variationen am Gürtel tragen oder neuerdings auch am Oberschenkel. An der Weste können sie - wie auch der Taser - nicht angebracht werden.