Minister diskutieren Neue Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz?

Bei der Umweltministerkonferenz (UMK) in dieser Woche wird über eine mögliche neue, grundgesetzlich verankerte Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung diskutiert. Das kündigte die Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Katrin Eder (Grüne), am Montag in Mainz an. Das Land hat derzeit den Vorsitz der UMK inne, die von Mittwoch bis Freitag in Bad Dürkheim zusammenkommen wird. Formal eingebracht habe den Vorschlag Hamburg.