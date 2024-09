Gedenken Neue Gedenktafel zur Erinnerung an die Opfer der Gestapo

Mit einer neuen Gedenktafel wird der Opfer der Gestapo in Trier gedacht. Die Tafel wurde an dem Gebäude angebracht, in dem sich von 1935 bis 1944 der Hauptsitz der Gestapo Trier befand. Heute ist in dem Gebäude unter anderem die Staatsanwaltschaft untergebracht. Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) war in den Jahren 1933 bis 1945 die politische Polizei des Nazi-Regimes.