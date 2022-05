Mainz-Bingen : Neue Formate für Zeitzeugenarbeit an Schulen

Ockenheim Die Begegnung mit Zeitzeugen der NS-Verbrechen soll Jugendlichen auch dann ermöglicht werden, wenn die unmittelbar Betroffenen nicht berichten können. „Die Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus sind für uns eine immerwährende Ermahnung und Verpflichtung“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag im Bildungszentrum Kloster Jakobsberg in Ockenheim (Kreis Mainz-Bingen).

Am eindrücklichsten sei das unmittelbare Gespräch, sagte Hubig. „Wir wollen den Kontakt mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ermöglichen, solange dies in der ersten Generation noch geht. Wir müssen aber auch andere Formate finden.“

Das Bistum Mainz und das Maximilian-Kolbe-Werk haben in dieser Woche Schulklassen zum Austausch in das ehemalige Kloster eingeladen unter dem Motto: „Fragt uns, wir sind die Letzten... Erinnern für die Zukunft“. Zu den Gesprächspartnern in dieser Woche gehört die 87-jährige Henriette Kretz, die knapp zehn Jahre alt war, als ihre jüdischen Eltern vor ihren Augen erschossen wurden. Sie überlebte in einem Versteck in einem Nonnenkloster.