Neue Fördermodelle für Erhaltung der Wälder gefordert

Wershofen Umweltministerin Schulze und Grünen-Vorsitzender Habeck sind für neue Förderanreize. Die Holznutzung dürfe nicht mehr einseitig im Vordergrund stehen. Wohllebens Waldakademie setzt ein eigenes Forum gegen den Waldgipfel der Regierung.

Weniger Holznutzung, mehr Naturnähe - diese Forderungen standen am Donnerstag im Mittelpunkt eines „Nationalen Waldgipfels“ in der Eifel. Dabei sprachen sich sowohl Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) als auch der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck für neue Förderanreize aus, um die Wälder mit Blick auf den Klimawandel widerstandsfähiger zu machen.

„Der Wald muss umgebaut werden oder die Möglichkeit haben, sich selber umzubauen“, sagte Schulze in einem Grußwort zu der zweitägigen Konferenz, zu der die Waldakademie des Försters und Autors Peter Wohlleben in Wershofen (Kreis Ahrweiler) eingeladen hatte. Das einseitige Verständnis, den Wald als Plantage für die Holzproduktion zu nutzen, habe keine Zukunft mehr, sagte Schulze. Der Wald sei „ein echtes Multitalent“, fügte sie mit Blick auf die Funktionen für den Wasserhaushalt, als CO2-Speicher und als Raum für die Artenvielfalt hinzu. Schulze warb für das Ziel der Biodiversitätsstrategie, fünf Prozent der Waldfläche in Deutschland einer natürlichen Entwicklung zu überlassen.