Neue Fahrpläne für Busse und Bahnen gelten

Mainz Von heute an gelten auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland die neuen Fahrpläne für Busse, Straßenbahnen oder Züge. Vielerorts sind damit Änderungen etwa beim Takt oder bei der Linienführung verbunden.

Zum Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zählt auch die Landeshauptstadt Mainz. Dort gibt es einige Neuerungen: So geht in der Nähe des Frankfurter Flughafens die neue S-Bahn-Station Gateway Gardens in Betrieb, die künftig von den S-Bahn-Linien 8 (Wiesbaden über Mainz nach Hanau) und 9 (Wiesbaden-Hanau) angefahren wird. Der neue unterirdische Haltepunkt hat inklusive Tunnelbau rund 300 Millionen Euro gekostet. Auch die Station Flughafen Regionalbahnhof kann nun wieder angefahren werden, nachdem sie wegen der Bauarbeiten für die neue S-Bahn-Station wochenlang gesperrt war.