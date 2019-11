Stahl- und Automobilindustrie : Neue EU-Kommission: Saarland erwartet Einsatz für Industrie

Saarbrücken Von der neuen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen erwartet das Saarland Engagement für die Sicherung der heimischen Stahl- und Automobilindustrie.

„Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Stahl aus Drittstaaten, Investitionen in CO2-ärmere Technologien und nicht immer neue Belastungen, die die Wettbewerbssituation verschlechtern“, teilte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch nach der Bestätigung der neuen EU-Kommission in Straßburg mit. „Wir zählen auf eine deutsche Kommissionspräsidentin.“