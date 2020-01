Kostenpflichtiger Inhalt: Finanzen : Pflegeversicherung: Warum sich ein Einspruch für Luxemburg-Pendler jetzt lohnen kann

Luxemburg Für viele Luxemburg-Pendler hat es vor dem Finanzgericht in Neustadt an der Weinstraße einen Etappensieg gegeben. Das einzige Finanzgericht in Rheinland-Pfalz hat sich mit der Abzugsfähigkeit der Pflegeversicherung für Grenzpendler beschäftigt.

Worum geht es?

Wer in Luxemburg arbeitet muss dort auch Steuern und Sozialleistungen von seinem Lohn abführen. Unter anderem auch für die luxemburgische Pflegeversicherung. Das sind rund 1,4 Prozent des Lohns, die dafür fällig werden. Wer zudem eine Steuererklärung in Deutschland abgeben muss, konnte diese Ausgaben bisher nur insoweit als Sonderausgaben vom deutschen Fiskus zurückverlangen, wie sie mit in Deutschland steuerpflichtigem Lohn aus Luxemburg direkt zusammenhingen.

Das Finanzgericht Neustadt hat aber vor kurzem anders entschieden, wie das Finanzamt Trier dem TV erklärt.

Die Richter seien der Meinung, dass Beiträge zur Pflegeversicherung Luxemburg von Grenzpendlern bei der deutschen Einkommensteuer als Sonderausgaben abzugsfähig sein sollen, auch wenn sie mit in Deutschland steuerfreien Einkünften aus einer Arbeitnehmertätigkeit in Luxemburg zusammenhängen. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus, die Revision ist aber vom Gericht bereits zugelassen worden.

Was bedeutet das für die Pendler?

Julia Köster, stellvertretende Leiterin des Finanzamtes Trier: „Wir sind bis zu einer endgültigen Entscheidung rechtlich verpflichtet, den Abzug der Pflegeversicherungsbeiträge weiterhin abzulehnen.“ Das Finanzamt weist jedoch darauf hin, dass die Bürger frühzeitig zur Wahrung ihrer Rechte in den offenen Fällen, das bedeutet innerhalb der einmonatigen Einspruchsfrist nach Erhalt des Steuerbescheids, einen Einspruch einlegen können.

Die Einsprüche werden dann ruhend gestellt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung.

Seitens der Finanzverwaltung schließt man eine Revision gegen das Urteil nicht aus. Experten glauben gar, dass ein abschließendes, rechtskräftiges Urteil sogar erst vor dem Europäischen Gerichtshof fallen könnte. Das würde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.



Wer ist betroffen?

Die Entscheidung trifft alle Grenzpendler, die in Deutschland auch eine Steuererklärung abgeben. Das kann sein, weil sie nicht ausschließlich in Luxemburg tätig sind, sondern auch eine Teil ihrer Arbeit in Deutschland erbringen und versteuern. Auch in diesem Fall wären die kompletten luxemburgischen Pflegeversicherungsbeiträge in Deutschland absetzbar, wenn die Neustadter Entscheidung abschließend bestätigt würde. Doch auch wer in Luxemburg arbeitet und in Deutschland eine Steuererklärung abgeben muss, weil er beispielsweise Mieteinnahmen hat oder eine Photovoltaikanlage betreibt, fällt unter die Entscheidung. Gleiches gilt für Paare, die gemeinsam veranlagt sind.



