Flutkatastrophe : Neue Einzelheiten zu Ablauf bei Polizei-Videos zur Ahr-Flut

Mainz Die Stabsstelle der Landesregierung für den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe hat am Mittwoch weitere Einzelheiten zu den überraschend aufgetauchten Polizei-Videos aus der Ahr-Flutnacht genannt.

Demnach übergab das Innenministerium den USB-Stick mit insgesamt sieben Videos am 19. September an den Landtag. Einen Tag später sei das Material dann den Mitgliedern des Ausschusses bekannt gemacht worden, sagte Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg (SPD), der der Beauftragte der Landesregierung für den Untersuchungsausschuss ist.

Die Einschätzung, dass die beiden am vergangenen Freitag in dem Ausschuss gezeigten Videos vertraulich sind, stamme aus dem Innenministerium. Der Staatssekretär erklärte, er folge in der Regel der Einschätzung des jeweiligen Ministeriums. Er selbst habe die Videos erst am vergangenen Freitag in der Ausschusssitzung gesehen. Das hatte auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) erklärt, der an diesem Tag befragt worden war. Die Öffentlichkeit war für die Zeit der Vorführung ausgesperrt worden.