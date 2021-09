Neue Corona-Warnampel steuert auch Maskenpflicht an Schulen

Mainz Das Kabinett berät über die Rahmenbedingungen für das öffentliche Leben angesichts zunehmender Infektionen. Corona-Fälle gibt es inzwischen an mehr als jeder dritten Schule.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Dienstag die Einführung einer neuen Corona-Warnampel beschlossen, die auch den schulischen Alltag steuern wird. So besteht bei der Warnstufe 1 lediglich eine Maskenpflicht im Gebäude, nicht aber am Platz und im Freien, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach einer Kabinettssitzung in Mainz mitteilte. Bei Warnstufe 2 besteht die Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen auch am Platz, also während des Unterrichts im Klassenraum. Erst in der Warnstufe 3 müssen auch die Kleinen in der Grundschule eine Maske im Unterricht tragen.