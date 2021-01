Neue Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz wird wirksam

Ein Maskenpflicht-Hinweis im Schaufenster eines geschlossenen Ladens in Mainz. Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz Eine neue Corona-Verordnung schränkt ab dem heutigen Montag das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz weiter ein. Die 15. Corona-Bekämpfungsverordnung wurde am Freitag vom Kabinett in Mainz beschlossen.

Das Regelwerk setzt die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern um, weicht aber in einzelnen Bestimmungen davon ab.

Die als Lockdown bezeichneten Einschränkungen in Gastronomie und Einzelhandel, die im November und Dezember vergangenen Jahres eingeführt wurden, führt die neue Landesverordnung bis Ende Januar fort. Verschärft wurde aber die Kontaktbeschränkung: Ein Hausstand darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis einschließlich sechs Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Ebenso gibt es Ausnahmen bei zwingenden Gründen für die Kinderbetreuung oder die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen. Keine Unterschiede gibt es bei Treffen im öffentlichen Raum und in der Privatwohnung.