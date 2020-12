Neue Corona-Regeln treten in Kraft

Mainz Der neue Monat beginnt für die Rheinland-Pfälzer mit neuen Einschränkungen: Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie treten heute weitere Maßnahmen in Kraft. So sollen private Zusammenkünfte auf den eigenen und einen weiteren Hausstand bei insgesamt maximal fünf Menschen beschränkt werden.

Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet. Zudem gilt eine erweiterte Maskenpflicht im Freien an Orten, an denen sich Menschen auf engem Raum begegnen. Auch am Arbeitsplatz gibt es eine Maskenpflicht, wenn kein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann.