Infrastruktur Neue Brücken: Wo die Autobahn GmbH West dieses Jahr baut

Erneuerte Fahrbahnen und neue Brücken: Die Autobahn GmbH West investiert in diesem Jahr rund 395 Millionen Euro in die Autobahnen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen. Rund 125 Projekte möchte das Unternehmen dieses Jahr weiterführen, anstoßen oder abschließen. Wo sich Autofahrer und Autofahrerinnen auf Baustellen einstellen müssen - ein Überblick.