Tiere Neue Brillenpinguin-Anlage im Neunkircher Zoo

Die ersten Brillenpinguine sind gerade in die neue Anlage eingezogen, in den nächsten Wochen sollen weitere Artgenossen folgen: Im Neunkircher Zoo ist am Dienstag eine neue Brillenpinguin-Bucht eröffnet worden. Die Anlage sei mehr als 1100 Quadratmeter groß und umfasst hinter einem Wasserbecken ein großes Landteil. „Brillenpinguine verbringen ungefähr zwei Drittel ihre Zeit an Land“, teilte der Zoo in Neunkirchen mit.