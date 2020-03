Neue Bewohner in Pflegeheimen: Untersuchung bei Ankunft

Mainz Zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium Empfehlungen für Altenpflegeheime und Einrichtungen für Behinderte vorgestellt. Das besondere Augenmerk gelte jetzt den besonders gefährdeten Menschen aufgrund ihres Alters, wegen Vorerkrankungen oder wegen eines geschwächten Immunsystems, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Bei Neuaufnahmen von Bewohnern gebe es die dringende Empfehlung, den aktuellen Gesundheitsstatus zu erfassen, „um diese Person falls nötig zu isolieren“. Es müsse verhindert werden, dass bei einer Neuaufnahme das Virus in die Einrichtung getragen werde. Bei den bereits in der Einrichtung lebenden Bewohnern sollten Besuche auf ein Minimum reduziert, Gemeinschaftsaktivitäten beschränkt und das Essen nach Möglichkeit in den persönlichen Zimmern serviert werden.