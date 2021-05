Neue Beförderungsstandards im Umweltministerium

Mainz Die Beförderungsaffäre im Umweltministerium hat zum Rücktritt von Ministerin Höfken und Staatssekretär Griese geführt. Jetzt gilt ein neues Verfahren. Ministerin Spiegel sieht ihr Haus gut gerüstet.

Im rheinland-pfälzischen Umweltministerium soll künftig jede Beförderungsstelle ausgeschrieben werden. Das kündigte der scheidende Staatssekretär Ulrich Kleemann (Grüne) am Dienstag in Mainz an. Zudem solle es dabei anlassbezogene Beurteilungen aller Bewerber geben. Kleemann war nach dem Rücktritt von Ministerin Ulrike Höfken und ihrem Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) vor rund vier Monaten angetreten, um das Beförderungsverfahren nach den Vorgaben des Oberverwaltungsgerichts (OVG) umzustellen. Dieses hatte die Beförderungspraxis in dem Ministerium als „grob rechtswidrig“ gerügt.