Neue Auswahlrunde zum immateriellen Kulturerbe gestartet

Der rheinland-pfälzische Kultursminister Konrad Wolf in Mainz. Foto: Thomas Frey/dpa/archivbild

Mainz Die Weinkultur in Deutschland und die Hüttenkultur im Pfälzerwald sind neu dabei im bundesweiten Verzeichnis für das immaterielle Kulturerbe. Eine weitere Auswahlrunde hat begonnen, wie das rheinland-pfälzische Kulturministerium mitteilte.

Das Verzeichnis will die Vielfalt immaterieller Kulturformen in und aus Deutschland dokumentieren. Im März nahm die Konferenz der Kulturminister der Länder 18 Kulturformen und zwei Programme neu in das Verzeichnis auf. Weinkultur und Hüttenkultur gingen auf Vorschläge aus Rheinland-Pfalz zurück.