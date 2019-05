Neue Aufklärungskampagne zur Organspende

Ingelheim Mit einer Aufklärungsinitiative will Rheinland-Pfalz in Fahrschulen junge Menschen für das Thema Organspende sensibilisieren. Zusammen mit den Übungsblättern für den Fahrunterricht sollen die Fahrschüler künftig einen Info-Flyer zur Organspende-Entscheidung erhalten.

„Um eine solche Frage, die einen der sensibelsten Bereiche des Menschseins betrifft, beantworten zu können, sind Informationen und Aufklärungsarbeit unerlässlich“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Montag zum Start der Kampagne in einer Fahrschule in Ingelheim.