Soziales Neubau von Frauenhaus im Westerwald beschlossen

Mainz/Hachenburg · Das Frauenhaus Westerwald in Hachenburg soll in einen Neubau an anderem Standort umziehen. Die Finanzierung stehe, um das Fortbestehen des Frauenhauses zu sichern, teilte das Frauenministerium am Mittwoch in Mainz mit.

03.05.2023, 16:41 Uhr

Die rheinland-pfälzische Frauenministerin Katharina Binz spricht in Mainz. Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Das Gebäude, das fünf gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz biete, könne aus baurechtlichen Gründen nur bis 2025 genutzt werden, hieß es. Der Neubau soll Ende 2024 bezugsfertig sein. „Die neue Immobilie sichert die Fortsetzung der wichtigen Arbeit für die schutzbedürftigen Frauen und deren Kinder“, sagte Frauenministerin Katharina Binz (Grüne) laut Mitteilung. Nach Angaben des Ministeriums gibt es 18 Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz. Insgesamt haben die Häuser Kapazitäten für 118 Frauen und 175 Kinder, hieß es. Die Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz sind oft voll belegt. Eine Übersicht im Internet zeigt aktuell nur in einem der Frauenhäuser freie Plätze an. Die CDU-Abgeordnete Ellen Demuth hatte im Winter kritisiert, Rheinland-Pfalz erfülle nicht einmal die Hälfte der Anforderungen aus der Istanbul-Konvention des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Demnach müssten es 410 Plätze sein. Nach Angaben des Ministeriums läuft derzeit ein Interessenbekundungsverfahren für ein Frauenhaus in der Eifel, das ab 2024 gefördert werden könne. © dpa-infocom, dpa:230503-99-545782/2

(dpa)