Neubau der Schiersteiner Brücke nähert sich dem Ende

Noch am Ufer liegt ein riesiges Brückenteil, welches für den Neubau der Schiersteiner Brücke bestimmt ist. Foto: Boris Roessler/dpa

Mainz/Wiesbaden Eine aufsehenerregende Aktion zwischen Mainz und Wiesbaden nähert sich dem Ende: Das letzte große Teilstück der neuen Schiersteiner Brücke ist auf einem Pontonschiff im Mombacher Arm des Rheins angelangt.

Dort sollte es am Donnerstag zwischen der Flussinsel Rettbergsaue und Mainz-Mombach mit einer Art Riesenflaschenzug in seine Endposition im neuen Bauwerk der Autobahn 643 gehievt werden, wie die neue Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte.