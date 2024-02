Krankenhäuser Netzwerkausfall legt Universitätsmedizin stundenlang lahm

Betroffen waren von dem Ausfall laut Unimedizin alle elektronischen Netzwerksysteme wie die Patientendokumentation sowie die Bildgebung. Entsprechend musste über Stunden auf eine handschriftliche Dokumentation umgestellt werden. Die Leitstellen in Mainz und Wiesbaden sowie umliegende Krankenhäuser waren am Morgen laut einer Sprecherin über den Ausfall informiert worden, die Universitätsmedizin habe sich zwischenzeitlich von der Notfallbehandlung abgemeldet. Patienten, bei denen Eingriffe in einer Klinik der Universitätsmedizin geplant waren, wurden gebeten, sich telefonisch mit der jeweiligen Klinik in Verbindung zu setzen.