Netzwerk um Uni Mainz wird „Europäische Universität“

Mainz Als Teil einer Allianz von Hochschulen aus mehreren Ländern wird die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität künftig auch den Titel „Europäische Universität“ führen. EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics habe mitgeteilt, dass die FORTHEM-Allianz, zu der die Uni Mainz gehört, eine der Europäischen Universitäten wird, teilte das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium in Mainz am Mittwoch mit.

Beworben hatte sich hierzulande auch die Universität der Großregion, sie ging diesmal leer aus. Sie verbindet die Universitäten Kaiserslautern, Lüttich, Lothringen, Luxemburg, des Saarlandes und Trier. Zur FORTHEM-Allianz gehören neben der Mainzer Uni die Université de Bourgogne in Frankreich, die Jyväskylän yliopisto in Finnland, die Uniwersytet Opolski in Polen, die Università degli Studi di Palermo in Italien, die Latvijas Universität in Lettland und die Universität im spanischen Valencia.