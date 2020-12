Netzwerk KulturRegion in 15 Jahren stark gewachsen

Frankfurt/Main Das Netzwerk KulturRegion Frankfurt/Rhein-Main feiert an diesem Montag (21. Dezember) sein 15-jähriges Jubiläum - in schwierigen Zeiten. Dabei war die Gemeinschaft zuletzt stark gewachsen: Bei der Gründung 2005 waren 21 Mitglieder dabei - heute 53 Städte, Landkreise und der Regionalverband.

Die aktuelle Planungsunsicherheit in der Corona-Pandemie macht auch der KulturRegion mit ihren Jahresprogrammen zu schaffen. 2020 mussten wie überall Veranstaltungen abgesagt werden „und diese Unsicherheit begleitet uns noch ins Jahr 2021“, sagte Geschäftsführerin Sabine von Bebenburg der Deutschen Presse-Agentur. Angebote draußen hingegen passten gut in die Zeit und seien entsprechen erfolgreich, etwa Parkführungen. Wie es finanziell weitergeht, müsse man abwarten. „Die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen in den Haushaltsplanungen“, sagte von Bebenburg. Ab 2022 könnten Kürzungen auch auf die Kulturbudgets durchschlagen.