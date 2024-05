Lebensmittel Nektar statt Saft: Kritik an Hersteller Eckes-Granini

Das Unternehmen spricht von großen Herausforderungen in der weltweiten Versorgung mit Orangensaft. Extremwetter nehme aufgrund des Klimawandels zu, Probleme bereiteten auch das Wetterphänomen „El Niño“ sowie eine hartnäckige Zitrusfrucht-Krankheit. All das führe zu geringeren Ernteerträgen. Gleichzeitig steige die Nachfrage nach Orangensaft weltweit. Unter dem Strich treibe das die Preise für den Rohstoff nach oben. An den Rohstoffbörsen werde Orangensaft derzeit im Vergleich zum Beginn des Jahres 2022 mit einem Aufpreis von bis zu 150 Prozent gehandelt, eine Entspannung sei nicht in Sicht.