Nebliges Wetter in Rheinland-Pfalz

Eine Frau geht mit ihrem Hund im Nebel spazieren. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz zeigt sich von seiner herbstlich-nebligen Seite. Zähe Nebel- und Hochnebelfelder lockerten sich im Tagesverlauf nur vereinzelt auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach in seiner Vorhersage am Mittwoch mit.

