Neblig-trüb und Schnee: Zweite Wochenhälfte wird wechselhaft

Zwei Pferde grasen bei Nieselregen und Nebel auf einer Weide. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Mainz Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in der zweiten Wochenhälfte auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Donnerstag ist es teils stark bewölkt, teils neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mittelte.

Die höchsten Chancen auf Sonne habe man im Westen. Bei Höchsttemperaturen von 0 bis 4 Grad bleibt es trocken. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf bis zu minus 5 Grad ab. Örtlich seien glatte Straßen durch Schnee oder gefrierenden Regen möglich.