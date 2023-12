Deutscher Wetterdienst Nebelig-trüb mit Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Freitag bleibt die Wolkendecke dicht und es gibt stellenweise Sprühregen bei gleich bleibenden Temperaturen zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht soll es örtlich Nebel bei Tiefsttemperaturen zwischen drei und null Grad geben. Auch für Samstag und Sonntag sagen die Experten starke Bewölkung voraus und es soll vereinzelt noch etwas Sprühregen fallen. Die Temperaturen sollen laut DWD bei vier bis acht Grad am Samstag und bis zu neun Grad am Sonntag leicht ansteigen.