Wetter : Nebel und Sonne in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbach Nach einem nebligen Start in den Tag wird es am Mittwoch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vielerorts heiter bis sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei milden sechs bis zwölf Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

Mit Regen sei nicht zu rechnen.

Am Donnerstag ist es den Meteorologen zufolge erst leicht bewölkt und örtlich neblig, ehe sich im Tagesverlauf dichtere Wolken ausbreiten. Nachmittags kann es im Norden und Nordwesten zeitweise leicht regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und zwölf Grad. Im Bergland liegen sie bei sieben Grad. Der Wind weht meist mäßig, in Höhenlagen sind starke Böen möglich.

Am Freitag erwarten die Meteorologen starke Bewölkung und vereinzelt Regen. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal 10 bis 13 Grad. In Hochlagen sind starke, mitunter stürmische Böen möglich.

