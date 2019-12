Naturschutzverband will nicht „Sterbebegleiter“ sein

Mainz Der Kiebitz findet immer weniger Platz in Rheinland-Pfalz. Der Vogel mit dem besonderen Federkopfschmuck ist auf offene Wiesen und Weiden angewiesen. Die GNOR setzt mit einem neuen Präsidium verstärkt auf gezielte Artenschutzprogramme.

Die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) startet mit Beginn des kommenden Jahres ein Artenschutzprogramm für den vom Aussterben bedrohten Kiebitz. „Wir wollen Artenschützer sein, nicht Sterbebegleiter“, sagte der Biologe Peter Keller, einer von zwei neugewählten Präsidenten des Naturschutzverbands. Gezielte Schutzmaßnahmen für den Kiebitz sollen mit Unterstützung des Umweltministeriums die Vogelart retten, deren Bestand in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen ist.

An die Stelle des bisherigen Vorsitzenden Heinz Hesping wählte der Naturschutzverband kürzlich zwei Präsidenten: Neben dem Landauer Peter Keller kümmert sich Volker Schönfeld künftig vor allem um den Norden des Landes. Die Satzungsänderung mit der Einführung eines Präsidiums solle deutlich machen, dass die GNOR einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit in der wissenschaftlichen Forschung sehe, erklärte Keller.

Das Artenschutzprogramm für den Kiebitz (Vanellus vanellus) baut auf Erfahrungen eines hessischen Kiebitz-Programms der Staatlichen Vogelschutzwarte auf. Dort konnten durch gezielte Schutzmaßnahmen für Wiesenvögel Lebensräume geschaffen oder erhalten werden, etwa in der Wetterau und im Hessischen Ried.

In Rheinland-Pfalz gibt es den Vogel mit der schicken Kopffeder in Rheinhessen und der Pfalz; die Zahl der Brutpaare wird auf 100 bis 200 geschätzt. „Die Situation für den Kiebitz ist sehr kritisch“, sagt Keller. Grund ist vor allem der Rückgang offener Wiesen und Weiden als Folge der geringeren Viehhaltung. Weicht der Kiebitz auf Äcker aus, findet er auf spät, etwa mit Sommergetreide bestellten Flächen seinen Platz. Schwieriger ist es mit Kulturen wie Wintergetreide und Mais, die in der Brutzeit bereits hochwüchsig sind.