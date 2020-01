Naturschützer wollen abgestorbene Bäume im Wald lassen

Mainz Abgestorbene Bäume sollten nach Einschätzung des Naturschutzverbands BUND nicht entfernt werden, sondern als ökologisch wertvolles Totholz im Wald bleiben. „Wenn sich gerade mit dem Holz ohnehin nichts verdienen lässt, ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht das Beste, es im Wald stehen zu lassen“, erklärte die rheinland-pfälzische BUND-Vorsitzende Sabine Yacoub am Montag in Mainz.

Bei der Wiederbewaldung seien natürliche Prozesse am sinnvollsten. So könne bereits vorhandener Jungwuchs durch vorhandene Samen ergänzt werden, die in den nächsten Jahren keimten. Je nach Standort werde sich so eine passende Artenzusammensetzung entwickeln. Problematisch sei aber eine „unnatürlich hohe Dichte aus Pflanzenfressern wie Reh- und Rotwild“. Hier müssten Jäger dafür sorgen, dass die Wildbestände auf ein waldverträgliches Maß reduziert würden.