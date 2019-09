Naturhistorisches Museum in Mainz wieder offen

Mainz Monatelang waren die Türen wegen Bauarbeiten zu - nun empfängt das Naturhistorische Museum (NHM) in Mainz die Besucher künftig mit einer über vier Meter hohen Nachbildung eines Urzeitriesen mit Rüssel.

Das sogenannte Deinotherium giganteum ist das Wappentier des Hauses und Teil einer neu installierten Dauerausstellung. Fünf neue Themenräume führen die Besucher durch die Erdgeschichte von Rheinland-Pfalz. Das sei vor 400 Millionen Jahren von einem Meer bedeckt gewesen, erklärte Museumsdirektor Bernd Herkner am Donnerstag. Fossilien in einem der Themenräume und eine Nachbildung einer damaligen Unterwasserwelt vermitteln einen Eindruck der damaligen die Tier- und Pflanzenwelt.

Insgesamt seien 600 Quadratmeter neue Ausstellungsfläche entstanden. Das nächste Ziel sei, mehr Platz für Sonderausstellungen zu schaffen, sagte Herkner. Außerdem sollen langfristig auch die restlichen Ausstellungsräume modernisiert werden. Wann es so weit ist, ist noch nicht absehbar. „Zunächst müssen wir ein Konzept machen, was wir eigentlich wollen.“ Insgesamt sind es jetzt 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Die Bauarbeiten waren in mehreren Abschnitten erfolgt. Die erste Phase starteten der Stadt Mainz zufolge schon 2008. Für einige Arbeiten habe in der letzten Phase im November 2018 das Haus für den Publikumsverkehr geschlossen werden müssen. Der Umbau kostete nach Angaben der Stadt seit 2008 rund acht Millionen Euro. Die Wiedereröffnung wird am kommenden Wochenende (28./29. September) unter anderem mit öffentlichen Führungen, Musik und Bastelstationen für Kinder sowie einem Quiz gefeiert.