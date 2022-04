3. Liga : „Natürlich kribbelt es“: Kaiserslautern gegen Saarbrücken

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern steht am 34. Spieltag der 3. Fußball-Liga vor einem echten Höhepunkt. Das Saar-Pfalz-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken am Ostersonntag (14.00 Uhr) ist restlos ausverkauft. 46 895 Zuschauer werden die Partie im Fritz-Walter-Stadion verfolgen.

„Natürlich kribbelt es. Wir werten das als Belohnung für unsere guten Leistungen in der Vergangenheit“, sagte der leicht erkältete FCK-Trainer Marco Antwerpen am Donnerstag. „Dadurch haben wir es geschafft, den Betze zu füllen. Es ist ein überragendes Gefühl, am Sonntag dieses Spiel bestreiten zu dürfen.“