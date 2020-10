Nato präsentiert Plan für Weltraumzentrum in Ramstein

Brüssel Die Nato hat offiziell den Aufbau eines Weltraumzentrums im rheinland-pfälzischen Ramstein angekündigt. Das Space Center soll an dortige Luftwaffenoberkommando des Bündnisses angegliedert werden und vor allem als Koordinationsstelle für die Weltraumüberwachung dienen, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach einer Videokonferenz der Verteidigungsminister mitteilte.

So könnten in Ramstein künftig Informationen über mögliche Bedrohungen gegen Satelliten zusammenfließen. Denkbar ist auch, dass das Space Center später zu einem Kommandozentrum für Abwehrmaßnahmen ausgebaut wird. Die Koordination von Weltraum-Aktivitäten werde die Nato stärken, sei aber nur ein erster Schritt, kommentierte Stoltenberg. Die Deutsche Presse-Agentur hatte über das Projekt bereits am Montag berichtet.