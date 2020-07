Erinnerung an Sturm auf die Bastille : Frankreich ehrt Corona-Helden am Nationalfeiertag

Paris Frankreich feiert heute seinen Nationalfeiertag mit Einschränkungen. Statt der üblichen Militärparade auf der Champs-Élysées findet gibt es eine Feier ohne Öffentlichkeit. Auch im Saarland wurden Feierlichkeiten abgesagt.

Rettungssanitäter, Supermarktkassierer, Postboten: Am Nationalfeiertag ehrt Frankreich alle Menschen, die in der Coronavirus-Krise besondere Dienste geleistet haben. Die Feier am Dienstag in Paris sollte zudem an Krankenhaus- und Pflegekräfte erinnern, die beim Kampf gegen das Virus gestorben sind. Die Zeremonie begann zunächst mit einer Hommage an Ex-Präsident Charles de Gaulle, der vor 80 Jahren zum Widerstand gegen Nazi-Deutschland aufrief.