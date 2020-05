Nasses Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach Nach viel Sonne ziehen am Wochenende viele Wolken auf. Zum Teil bringen sie heftigen Regen oder Gewitter mit.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende auf Wolken und teils auch Regen einstellen. Lokal könne es sogar Starkregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mit. In der kommenden Woche soll es wieder freundlicher werden.