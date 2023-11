Brauchtum Narren feiern die 11: Närrisches Grundgesetz wird verlesen

Am 11.11. wird das närrische Datum mit der Zahl elf gefeiert - diese wird als Abkürzung für die französischen Revolutionsideale Égalité, Liberté, Fraternité (Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit) gedeutet. Den offiziellen Beginn der Kampagne markiert in Mainz aber erst der Neujahrstag. Höhepunkt der Kampagne ist der Rosenmontag am 12. Februar. Das närrische Motto der Fastnachtskampagne 2024 lautet „Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein“.