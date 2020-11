Nahverkehrsverbände: Kein Alkohol in Bussen und Bahnen

Ein Jugendlicher hält eine geöffnete Bierflasche in der Hand. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Koblenz/Kaiserslautern In den Bussen und Bahnen in Rheinland-Pfalz darf nach der Corona-Bekämpfungsverordnung kein Alkohol getrunken werden. Darauf haben die beiden Zweckverbände für den Schienenpersonennahverkehr im Bundesland am Montag hingewiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa