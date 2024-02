Streik Nahverkehr steht still: Tausende bei Demo auf Brücke

Der bundesweite Warnstreik im Nahverkehr hat auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vielerorts Busse und Straßenbahnen zum Stillstand gebracht. In vielen Städten kam der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) am Freitag komplett zum Erliegen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Aufgerufen hatte die Gewerkschaft bis Schichtende am Freitag zum Warnstreik im kommunalen und im privaten Busverkehr. Tausende Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland demonstrierten am Freitag für bessere Arbeitsbedingungen auf einer Rheinbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Laut Polizei kamen rund 3000, laut Verdi etwa 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Kundgebung.